Klinik am Südring
Folge 136: Was ist los mit Luisa?
45 Min.Ab 12
Eine verwirrte, junge Mutter hat ihr Baby aus Versehen im Auto eingeschlossen. Leidet sie auch beim zweiten Kind an einer postpartalen Psychose? - Eine Frau erleidet einen Harnverhalt. Steckt eine lebensbedrohliche Krankheit dahinter oder verschweigt sie vor ihrem neuen Freund etwas? - Ein bisher leider eher erfolgloser Schauspieler kommt mit Knieverletzung von einer Schulung zurück. Doch offenbar hat er nicht nur eine Verletzung mitgebracht.
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe: 12
12
Copyrights:© SAT.1