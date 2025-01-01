Klinik am Südring
Folge 140: Kurz-Schutz-Reaktion
44 Min.Ab 12
Weil sie felsenfest glaubt, an Brustkrebs erkrankt zu sein, ergreift eine Frau drastische Maßnahmen und gefährdet so ihre Beziehung. - Ein junger Eisverkäufer verunglückt und sorgt mit seinem Eisfahrrad für Chaos in der Notaufnahme. Doch der Unfall scheint nicht das größte Problem des Italieners zu sein. - Bei einer jungen Frau wird ein Leberproblem festgestellt. Die Ärzte wundern sich, bis auffällt, wie sehr sich die Patientin an die Freundin ihres Vaters klammert.
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
