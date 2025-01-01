Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 145
45 Min.Ab 12

Nach einem Autounfall will der Patient schnellstmöglich wieder weg - als der Arzt eine weitere Wunde entdeckt, wird auch klar warum ... - Wegen ihrer pubertären Allüren verschweigt ein Mädchen seine Ohrenschmerzen - mit Folgen. Hinter diesem Verhalten verbirgt sich etwas Größeres. - Ein Tierpfleger beschuldigt seinen Sozialstunden leistenden Kollegen, ihn von einer Leiter gestoßen zu haben - und dann zeigt er auch noch Vergiftungssymptome!

