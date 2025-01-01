Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Ein brennender See

SAT.1Staffel 4Folge 151
Ein brennender See

Ein brennender SeeJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 151: Ein brennender See

44 Min.Ab 12

Ein Mann wurde von Wespen attackiert und flüchtet in den See. Der Sprung endet aus rätselhaften Gründen jedoch beinahe tödlich. - Was für ein Schock! Die kleine Pia flog allein nach Deutschland und wurde nicht planmäßig abgeholt. Die Suche nach ihrer verschwundenen Oma verlangt dem Team und der Kleinen alles ab. - Auf der Flucht vor ihrem Stalker reißt der künstliche Darmausgang einer Frau ab. Muss ihr nun ein Teil des Darms entfernt werden, und wer ist der Stalker?

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen