Klinik am Südring
Folge 158: Die Überdosis
45 Min.Ab 12
Eine junge Frau kommt mit starken Magen-Darm-Beschwerden in die Klinik. Ihr Freund hofft auf eine Schwangerschaft. Dann krampft die Frau plötzlich. - Ein harmloses Wettrennen zwischen zwei Geschwistern endet mit dem Bruder als Notfallpatienten. Doch von seinem Besuch im Krankenhaus hatte er sich eigentlich etwas anderes erhofft. - Eine junge Motorradfahrerin hatte einen schweren Unfall. Doch ihre starken Verletzungen sind leider nicht ihr einziges Problem!
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
12
