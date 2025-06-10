Klinik am Südring
Folge 183: Malermalheur
23 Min.Ab 12
Ein Maler stellt die Ärzte vor ein Rätsel, denn seine Verletzungen passen nicht zusammen. Können die Ärzte herausfinden, was ihm passiert ist? Und: Bei der Visite fällt den Medizinern auf, dass sich die Op-Wunde ihres 16-jährigen Patienten geöffnet hat - angeblich ohne sein Zutun. Kurze Zeit später ist der junge Mann aus seinem Zimmer verschwunden ...
Klinik am Südring
