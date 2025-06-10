Klinik am Südring
Folge 186: Hochzeit mit Hindernissen
23 Min.Ab 12
Auf dem Weg zu ihrer Trauung verunglücken ein junger Mann und seine Braut mit dem Motorrad. Beide sind jedoch nur leicht verletzt. Aber dann stellen die Ärzte fest, dass der Bräutigam offenbar lebensbedrohlich erkrankt ist. Das Paar ist geschockt. Werden die Ärzte dem Biker helfen können? - Ein Mädchen bricht auf der Kinderstation zusammen. Ihr Gesicht ist teilweise gelähmt und sie kann nicht richtig sprechen. Hat die Jugendliche wirklich einen Schlaganfall?
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
