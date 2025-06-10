Klinik am Südring
Folge 191: Campingausflug mit Folgen
23 Min.Ab 12
Ein Mann wird mit Verbrennungen eingeliefert, da er während eines Campingausflugs den Grill umgestoßen hatte. War es reine Unachtsamkeit oder steckt doch ein medizinisches Problem dahinter? - Ein älterer Hotelportier wird mit schweren Knieschmerzen in die Klinik gebracht. Dabei hatte der Hausarzt ihn schon vor vier Wochen dorthin überwiesen. Warum hat er gewartet?
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Copyrights:© SAT.1