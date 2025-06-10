Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

Der unsichtbare Eindringling

SAT.1Staffel 4Folge 199
Der unsichtbare Eindringling

Klinik am Südring

Folge 199: Der unsichtbare Eindringling

23 Min.Ab 12

Bei einer jungen Frau steckt ein scharfes Messer in Höhe ihres Schlüsselbeines fest. Während sie völlig geschockt nicht weiß, was passiert ist, erzählt ihre Freundin von einem vorausgegangenen Beziehungsstreit. Und: Ein Mädchen hat sich auf der Stirn einen Pickel ausgedrückt. Das überraschende Resultat sind starke Schwellungen und Entzündungen im Gesicht. Handelt es sich hier wirklich nur um Akne?

