Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Guter Bruder, schlechter Bruder

SAT.1Staffel 4Folge 214
Guter Bruder, schlechter Bruder

Guter Bruder, schlechter BruderJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 214: Guter Bruder, schlechter Bruder

23 Min.Ab 12

Ein Vater bringt seinen Sohn ins Krankenhaus - er hat Sorge, dass dieser sich eine Lebensmittelvergiftung zugezogen hat. Während der Junge untersucht wird, muss der Vater zwischen seinen zerstrittenen Söhnen vermitteln. Und: Ein Mann muss nach einem Arbeitsunfall ins künstliche Koma versetzt werden. Seine hochschwangere Frau ist mit den Nerven am Ende, als sie plötzlich selber zur Patientin wird ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen