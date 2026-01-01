Klinik am Südring
Folge 243: Da hat sich was angestaut
23 Min.Ab 12
Ein Mann wird von seiner Schwester in die Klinik gebracht, um seine Erektionsprobleme untersuchen zu lassen. Die Untersuchung ist ihm zunächst peinlich, doch schon wenig später kann er sich glücklich schätzen.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1