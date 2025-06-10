Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

Es ist nicht alles Gold, was glänzt

SAT.1Staffel 4Folge 245
Es ist nicht alles Gold, was glänzt

Klinik am Südring

Folge 245: Es ist nicht alles Gold, was glänzt

23 Min.Ab 12

Eine junge Frau leidet an einer hartnäckigen Harnwegsinfektion, die sich trotz der Behandlung mit Antibiotika ständig verschlimmert. Das Team der Klinik am Südring setzt alles daran, der Patientin zu helfen und entdeckt den wahren Grund für ihre Symptome. Und: Warum leidet ein Taxifahrer plötzlich an Lähmungen im Fuß? Könnte er sich bei seinen vielen ausländischen Kunden eine Polio-Infektion eingefangen haben?

