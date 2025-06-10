Klinik am Südring
Folge 252: Die gelähmte Widerspenstige
23 Min.Ab 12
Ein Mädchen im Rollstuhl kommt wegen akuten Hautjuckens blutig gekratzt in die Klinik. Schnell wird klar, dass bei dem sensiblen Teenie seelisch viel mehr im Argen liegt, als man auf den ersten Blick erkennt.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1