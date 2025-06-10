Klinik am Südring
Folge 254: Gefährliche Rohkost
23 Min.Ab 12
Der Kinderarzt rätselt mit einer Mutter, was ihrer kleinen Tochter fehlt. Sie klagt seit einem Besuch bei der Oma über Kopf- und Bauchschmerzen. Könnte das Mädchen im Garten unbeobachtet auf den Kopf gestürzt sein? Und: Nachdem ihm eine Bowlingkugel auf den Fuß gefallen ist, wird ein Mann an die Orthopädie überwiesen. Bei der Untersuchung stellt der Arzt eine Muskelschwäche in der Hand fest. Kann er seinem Patienten helfen?
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1