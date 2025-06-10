Klinik am Südring
Folge 256: Crash mit Folgen
23 Min.Ab 12
Ein Mann trägt eine verletzte, nur in einen Bademantel gehüllte Frau in die Notaufnahme und verletzt sich dabei selbst. Bald zeigt sich, dass es sich nicht um Zufall handelt und auch das Verhältnis der beiden Patienten wirft Fragen auf. Und: Ein Teenager muss wegen einer Fußverletzung operiert werden. Offensichtlich belügt das Mädchen die Ärzte über den Unfallhergang. Was verheimlicht die junge Frau?
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1