Folge 257: Auf die Plätze, fertig, Crash
23 Min.Ab 12
Ein Familienvater verunglückt bei der Probefahrt mit einer Seifenkiste. Angeblich ist er plötzlich ohnmächtig geworden. Doch was hat die Ohnmacht verursacht? Und können die Ärzte das Bein retten, das durch die lädierten Pedale zertrümmert wurde? Und: Eine hochschwangere Frau will unbedingt vor der Geburt ihres Babys noch einmal mit ihrem Freund in den Urlaub fahren. Die Ärzte der Klinik am Südring stehen vor einer schwierigen Herausforderung ...
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
12
