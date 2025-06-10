Klinik am Südring
Folge 258: Unterwasserpanik
23 Min.Ab 12
Nach einem Unfall im Schwimmbad wird ein verletzter Taucher eingeliefert, der unter Wasser in Panik geraten ist. War die Panik nur eine Folge mangelnder Erfahrung oder steckt mehr dahinter? Und: Eine Köchin fürchtet um ihren Job, denn sie kann plötzlich nichts mehr riechen und schmecken. Zudem leidet sie unter unerklärlichen Asthma-Anfällen. Schaffen es die Ärzte, ihr zu helfen?
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1