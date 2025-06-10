Klinik am Südring
Folge 262: Sehnsucht nach Liebe
23 Min.Ab 12
Eine Frau stürzt aus heiterem Himmel nach der Gartenarbeit von der Hollywoodschaukel. Das Klinikteam rätselt fieberhaft, was den unverhofften Sturz ausgelöst haben könnte. Und: Eine werdende Mutter bekommt während ihrer Wehen einen Kreislaufzusammenbruch und wird in die Klinik eingeliefert. Die Frau will auf ärztliche Hilfe verzichten, selbst als sich ihr Zustand weiter verschlechtert ...
Klinik am Südring
