Klinik am Südring
Folge 263: Sturm im Keller
23 Min.Ab 12
Aus einem überfluteten Keller bringen die Rettungskräfte eine verletzte Frau in die Notaufnahme. Bevor die Ärzte herausfinden können, was ihr fehlt, verschlechtert sich ihr Zustand dramatisch. Und: Eine Sambatänzerin verstaucht sich den Knöchel. Waren wirklich ihre "weichen Knie" schuld am Unfall?
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1