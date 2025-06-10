Klinik am Südring
Folge 264: Hände weg von meinen Socken
23 Min.Ab 12
Ein Besucher leidet plötzlich unter starken Sehstörungen. Die Untersuchungen bleiben ohne Befund und das Klinik-Team steht vor einem Rätsel. Außerdem will der Mann sich partout nicht für weitere Tests ausziehen. Und: Bevor eine schwangere Frau die Nachricht verarbeiten kann, dass sie Zwillinge erwartet, muss sie eine folgenschwere Entscheidung treffen - und diese hängt mit ihrer eigenen Vergangenheit zusammen ...
Klinik am Südring
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
12
Copyrights:© SAT.1