Klinik am Südring

Der Schreikaufwagen

SAT.1Staffel 4Folge 268
Der Schreikaufwagen

Klinik am Südring

Folge 268: Der Schreikaufwagen

23 Min.Ab 12

Ein Junge schleppt sich mit Nasenbluten in die Klinik, nachdem er beim Einkaufen hingefallen war. Als Grund für den Sturz gibt er an, dass seine Beine schlapp gemacht haben. Können die Ärzte ihm helfen? - Vom Notarzt wird eine stark blutende Schwangere auf die Gynäkologie gebracht. Der Ultraschall zeigt eine Komplikation, die bei den Vorsorgeuntersuchungen nicht verborgen geblieben sein kann, doch scheinbar wussten die werdenden Eltern nichts von dem Risiko.

SAT.1
