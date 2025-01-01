Klinik am Südring
Folge 272: Böser Hund
23 Min.Ab 12
Ein Mann klagt nach einem kurzen Bad in einem Naturgewässer über heftige Bauchschmerzen. Bei den Untersuchungen fällt den Ärzten das schreckhafte Verhalten seiner Freundin auf. - Ein Familienvater stürmt in die Klinik, weil er befürchtet, erneut einen Herzinfarkt zu erleiden. Für die Ärzte ist das eine Überraschung, denn nach seinem ersten Anfall hat der Patient einen strengen Reha-Plan eingehalten. Was ist nun wirklich los?
Weitere Folgen in Staffel 4
Klinik am Südring
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
