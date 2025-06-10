Klinik am Südring
Folge 273: Krieg im Paradies
23 Min.Ab 12
Ein Kleingartenbesitzer kommt mit Verätzungen in die Notaufnahme. Er beschuldigt seinen Nachbarn, für seinen Unfall verantwortlich zu sein, dieser aber streitet das vehement ab! Ist der Krieg im Schrebergarten noch zu schlichten? - Eine ehemalige Krebspatientin bemerkt Ausfluss aus ihrer Brust und hat panische Angst, dass die Krankheit zurück sein könnte. Oder steckt hinter ihren Beschwerden eine harmlosere Ursache?
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1