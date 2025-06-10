Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Spiel, Satz, Nasenbein

SAT.1Staffel 4Folge 276
Spiel, Satz, Nasenbein

Spiel, Satz, NasenbeinJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 276: Spiel, Satz, Nasenbein

23 Min.Ab 12

Aufruhr in der Notaufnahme: Ein Tennislehrer beschuldigt seine Schülerin, ihm mit dem Tennisschläger absichtlich die Nase gebrochen zu haben. Doch in der Klinik bekommt die Jugendliche plötzlich Atemprobleme und die Ärzte müssen alles tun, um ihr Leben zu retten. Dann: Eine junge Frau hat sich auf einer Geburtstagsfeier die Hand gebrochen. Ihre Verwandten vermuten hinter ihrem Schwächeanfall eine Fehlernährung, aber der Arzt hat einen schlimmeren Verdacht...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen