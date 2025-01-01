Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Sinnlos

SAT.1Staffel 4Folge 277
Sinnlos

SinnlosJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 277: Sinnlos

23 Min.Ab 12

Ein Schuldirektor wird mit Verbrennungen und blutender Kopfwunde in die Klinik eingeliefert. Seine Tochter hat die Abifeier gestört und ihn verletzt. Ist sie ausgerastet, weil sie das Abi nicht bekommen hat? Und: Eine seit gestern vermisste Austauschschülerin wurde auf der Straße gefunden Die Ärzte stehen vor einem Rätsel und müssen herausfinden, was die hohen Entzündungswerte und die Blutarmut des Mädchens ausgelöst haben.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen