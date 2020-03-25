Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 29vom 25.03.2020
45 Min.Folge vom 25.03.2020Ab 12

Der Freund einer Patientin interessiert sich auffallend für deren Ausschlag. Dann finden die Ärzte heraus, dass ihre Erkrankung mit der Neueröffnung ihres Hostels zusammenhängt. - Eine junge Mutter wird nach einem Sturz mit Wahnvorstellungen eingeliefert - ohne ihr Baby! Wo ist der Säugling? - Nach dem Skateboard-Unfall einer Schülerin muss auch die Unfallursache geklärt werden. Wurde das Skateboard manipuliert? Aber von wem und warum?

