Klinik am Südring

SAT.1Staffel 4Folge 290
Folge 290: Mensch ärgere dich nicht

23 Min.Ab 12

Ein Elektriker stürzt von der Leiter und wird von seinem Sohn und Azubi in die Notaufnahme gebracht. Der Elektriker gibt seinem Sohn die Schuld an dem Unfall. Sucht er bloß einen Sündenbock, oder bewahrheiten sich die Vorwürfe? - Eine junge Frau wird wegen Nierenschmerzen und verminderter Harnausscheidung auf der Urologie untersucht. Eine Schwangerschaft schließt sie jedoch mit absoluter Sicherheit aus. Doch dann wird der Arzt auf eine ganz andere Verletzung aufmerksam.

SAT.1
