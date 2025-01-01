Klinik am Südring
Folge 293: Was hast du getan?
23 Min.Ab 12
Eine Frau wird nach einem Verkehrsunfall von den Ärzten ins künstliche Koma versetzt. Als sie aufwacht, behauptet sie, sich nicht an den Unfall zu erinnern. Doch in dem Auto saß auch ihr alter Schulfreund, der ebenfalls verletzt wurde. - Ein Sportmuffel kommt nach einem Sturz in die Notaufnahme und fühlt sich in seiner Haltung "Sport ist Mord" bestätigt. Als viel gefährlicher soll sich sein erhöhter Blutdruck erweisen. Aber warum lässt sich dieser nicht einstellen?
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1