Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Ein kleines bisschen Horrorshow

SAT.1Staffel 4Folge 299
Ein kleines bisschen Horrorshow

Ein kleines bisschen HorrorshowJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 299: Ein kleines bisschen Horrorshow

23 Min.Ab 12

Horror in der Notaufnahme: Beim Besuch eines Vergnügungsparks hat sich ein Mann angeblich so heftig erschreckt, dass er mit voller Wucht gegen eine Wand gelaufen ist. Allerdings behauptet der Patient, dass der Unfall ganz anders passiert sei. Schämt er sich für seine Schreckhaftigkeit oder steckt mehr dahinter? - Bei einem kleinen Jungen wird eine Bronchitis diagnostiziert. Doch was ist die Ursache für die Erkrankung?

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen