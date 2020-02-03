Allergisch gegen KritikJetzt kostenlos streamen
Klinik am Südring
Folge 32: Allergisch gegen Kritik
44 Min.Folge vom 03.02.2020Ab 12
Nach einem Allergieanfall glaubt eine Restauranttesterin, dass man aus Rache ihr Essen mit Nüssen manipuliert habe. Das bleibt nicht alles ... Und: Eine Patientin mit Bluthochdruck fällt durch ihre Gefühlsausbrüche und ihre Geheimnistuerei auf. Was steckt dahinter? Außerdem: Ein Mann stürzt in einen Kaktus und verletzt sich im Gesicht. Doch woher kommen seine heftigen Kopfschmerzen? Und warum wird er von einer fremden Frau angegriffen?
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1