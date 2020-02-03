Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

Allergisch gegen Kritik

SAT.1Staffel 4Folge 32vom 03.02.2020
Allergisch gegen Kritik

Klinik am Südring

Folge 32: Allergisch gegen Kritik

44 Min.Folge vom 03.02.2020Ab 12

Nach einem Allergieanfall glaubt eine Restauranttesterin, dass man aus Rache ihr Essen mit Nüssen manipuliert habe. Das bleibt nicht alles ... Und: Eine Patientin mit Bluthochdruck fällt durch ihre Gefühlsausbrüche und ihre Geheimnistuerei auf. Was steckt dahinter? Außerdem: Ein Mann stürzt in einen Kaktus und verletzt sich im Gesicht. Doch woher kommen seine heftigen Kopfschmerzen? Und warum wird er von einer fremden Frau angegriffen?

