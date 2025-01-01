Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 36
45 Min.Ab 12

Eine Rentnerin wird im Fieberdelir auf die Intensivstation verlegt und wegen einer Blutvergiftung behandelt. Was hat ein heimlicher Aufenthalt an der Ostsee damit zu tun? - Ein junger Uni-Streber wird zum Liebling seiner WG. Doch welche gesundheitlichen Konsequenzen hat das für ihn? - Eine Radfahrerin rast ungebremst auf ein Auto zu und bricht sich das Schienbein. Wurde ihr Rad manipuliert?

SAT.1
