Klinik am Südring
Folge 37: Piñata-Prügel-Pleite
44 Min.Ab 12
Ein Junggesellenabschied endet bald in der Klinik, da der Bräutigam verletzt wurde. Und er bleibt nicht der einzige Patient. - Ein angeblicher Einbrecher ist aus größerer Höhe gestürzt und hat sich schwer verletzt. Jetzt will die Polizei ihn vernehmen, aber der junge Mann ist noch nicht ansprechbar. - Der merkwürdige Inhalt der Handtasche ihrer Mutter sorgt bei der Tochter einer Patientin für große Irritation. Die Sorge nimmt zu, als die Diagnose feststeht.
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
12
Copyrights:© SAT.1