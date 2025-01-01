Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Schaumatisches Erlebnis

SAT.1Staffel 4Folge 40
Schaumatisches Erlebnis

Schaumatisches ErlebnisJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 40: Schaumatisches Erlebnis

44 Min.Ab 12

Ein aufgeregter Mann will unbedingt untersucht werden, obwohl weder seine Freundin noch der Arzt Anzeichen einer Erkrankung erkennen können. - Eine Frau erfährt im Beisein ihrer besten Freundin, dass sie schwanger ist und notoperiert werden muss. Aber warum verheimlicht sie den Vater vor ihr? - Eine Tochter bringt ihren Vater mit Prellungen und Atembeschwerden in die Klinik. Was hat das rätselhafte Verschwinden ihres Ex-Freundes mit der Erkrankung zu tun?

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen