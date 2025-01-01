Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Kennste den?

SAT.1Staffel 4Folge 41
Kennste den?

Kennste den?Jetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 41: Kennste den?

44 Min.Ab 12

Um sich seinen Traum zu erfüllen, riskiert ein Mann nicht nur seine Ehe, sondern auch seine Gesundheit! Aber warum hält er seinen Plan geheim? - Eine Frau verheimlicht, wie sie sich eine Schnittverletzung im Intimbereich zugezogen hat. Bald aber trägt sie unfreiwillig zur Auflösung des Rätsels bei. - Ein Mädchen kommt mit Beschwerden in die Klinik und bricht kurz darauf mit Herzrasen zusammen. Was hat der Geburtstag ihres Bruders damit zu tun?

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen