Klinik am Südring
Folge 41: Kennste den?
44 Min.Ab 12
Um sich seinen Traum zu erfüllen, riskiert ein Mann nicht nur seine Ehe, sondern auch seine Gesundheit! Aber warum hält er seinen Plan geheim? - Eine Frau verheimlicht, wie sie sich eine Schnittverletzung im Intimbereich zugezogen hat. Bald aber trägt sie unfreiwillig zur Auflösung des Rätsels bei. - Ein Mädchen kommt mit Beschwerden in die Klinik und bricht kurz darauf mit Herzrasen zusammen. Was hat der Geburtstag ihres Bruders damit zu tun?
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
12
