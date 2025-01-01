Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Auf den Kopf gefallen

SAT.1Staffel 4Folge 42
Auf den Kopf gefallen

Auf den Kopf gefallenJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 42: Auf den Kopf gefallen

45 Min.Ab 12

Eine unbekannte Frau in Unterwäsche versetzt die Notaufnahme in Aufregung. Woher stammt ihre Kopfverletzung und was ist mit ihr passiert? Und: Eine Patientin wacht nicht aus der Narkose auf, ihr Freund weicht nicht von ihrer Seite. Wird die junge Frau wieder gesund und hat etwa ihr Partner etwas mit dem Unfall zu tun? Außerdem: Eine neue Reinigungskraft bricht in der Klinik zusammen. Der Grund, aus dem die Frau den Job überhaupt angenommen hat, schockiert die Ärzte.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen