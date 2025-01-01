Klinik am Südring
Folge 42: Auf den Kopf gefallen
45 Min.Ab 12
Eine unbekannte Frau in Unterwäsche versetzt die Notaufnahme in Aufregung. Woher stammt ihre Kopfverletzung und was ist mit ihr passiert? Und: Eine Patientin wacht nicht aus der Narkose auf, ihr Freund weicht nicht von ihrer Seite. Wird die junge Frau wieder gesund und hat etwa ihr Partner etwas mit dem Unfall zu tun? Außerdem: Eine neue Reinigungskraft bricht in der Klinik zusammen. Der Grund, aus dem die Frau den Job überhaupt angenommen hat, schockiert die Ärzte.
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
