SAT.1Staffel 4Folge 51
Folge 51: Punk-Girlies

44 Min. Ab 12

Nach dem Zusammenbruch einer Besucherin auf der Kinderstation müssen die Ärzte ihren Vater informieren. Doch das erweist sich als äußerst schwierig. - Nach einem Sturz wird ein Zollbeamter in die Klinik gebracht. Schnell zeigt sich, dass die Verletzung nicht sein größtes Problem ist. - Bei einer Geburt kommt es zu Komplikationen und prompt verschwindet der Freund der werdenden Mutter aus dem Kreißsaal. Hat er doch ein Problem damit, dass er nicht der leibliche Vater ist?

