Klinik am Südring
Folge 60: Der Wald ist tot
45 Min.Folge vom 02.03.2020Ab 12
Ein Förster soll sein Waldstück verkaufen. Plötzlich taucht er mit einer durch eine Kettensäge verursachte Schnittwunde in der Klinik auf. Wurde er angegriffen? - Ein Kind kommt in die Klinik, da es zum wiederholten Male gestürzt ist. Das Verhalten macht den Eltern Sorgen - hat ihre Tochter ADHS? - Die Geschäftsführerin eines Autohauses wird nach einem Auffahrunfall behandelt. Sie ist überzeugt, dass hinter dem Unfall der Freund ihrer Tochter steckt ...
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
12
Copyrights:© SAT.1