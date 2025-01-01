Klinik am Südring
Folge 64: Stiflers Tod
45 Min.Ab 12
Bei einem Klassentreffen riskiert ein junger Mann mit einer dicken Lüge sein Leben! Und: Eine junge Frau verweigert eine lebenswichtige Untersuchung, da sie das Vertrauen in die Medizin verloren hat. Außerdem: Ein junges Mädchen wird von einem Auto angefahren. Die Eltern sind in großer Sorge, denn ihre Tochter war über Nacht verschwunden. Was ist passiert?
