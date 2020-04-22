Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Stress und Sperma

SAT.1Staffel 4Folge 67vom 22.04.2020
Stress und Sperma

Stress und SpermaJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 67: Stress und Sperma

45 Min.Folge vom 22.04.2020Ab 12

Eine junge Frau hegt einen großen Kinderwunsch. Doch ihre Untersuchung gefährdet erst ihre Beziehung und dann ihre Zukunftspläne. - Ein junger Mann klagt über heftige Bauchschmerzen, doch dem Arzt kommen schnell Zweifel an seinen Beschwerden. Warum will der Patient unbedingt in der Klinik bleiben? - Ein Teenager ist vor der Schule zusammengebrochen. Doch nachts sorgt er dann erneut für große Aufregung.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen