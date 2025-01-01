Klinik am Südring
Folge 69: Für dich da
44 Min.Ab 12
Beim Joggen hat sich eine Frau am Kopf verletzt. Während sich ihr Freund sorgt, ist ihre Mitbewohnerin vom plötzlichen Auftauchen eben dieses Freundes irritiert. - Eine Frau kommt mit Unterleibsschmerzen in die Klinik. Ihr Mann ist angeblich auf Geschäftsreise. Doch die Patientin fürchtet, ihr Gatte könne eine Affäre haben. - Eine Frau kollabiert im Homeoffice vor ihrem Rechner. Die Rettungskräfte finden beim Eintreffen ein Baby, das nicht ihr gehört! Zu wem gehört das Kind?
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1