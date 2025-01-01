Klinik am Südring
Folge 70: Riesensauerei
44 Min.Ab 12
Eine rebellische Jugendliche leidet unter Atemproblemen. Als Farbflecken gefunden werden, fürchtet die Mutter, dass das Mädchen wieder mit dem Sprayen angefangen hat. - Ein junger Student wird von seiner Freundin in die Klinik gebracht, nachdem er sich anscheinend mit ihrem Ex geprügelt hat. Doch dann erreicht sie eine verstörende SMS. - Eine Busfahrt bringt eine Rentnerin in Lebensgefahr! Wieso soll keiner erfahren, wohin die ältere Dame wollte?
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1