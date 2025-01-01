Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

Feiern bis zum Reihern

SAT.1Staffel 4Folge 74
Folge 74: Feiern bis zum Reihern

45 Min.Ab 12

Nach einer Massenvergiftung in einem Autohaus müssen die Ärzte schnell die Quelle des Gifts finden, denn der Zustand der Betroffenen verschlechtert sich dramatisch. - Ein Schüler leidet an Blutarmut. Seine Großmutter macht einen ominösen Familienfluch dafür verantwortlich - doch die Ärzte glauben nicht an eine übernatürliche Ursache. - Ein Patient mit einer schweren Erkrankung möchte den Kontakt mit seiner Tochter schlagartig abbrechen. Was versucht er, vor ihr zu verbergen?

