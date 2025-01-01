Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Nussiger Schuss

SAT.1Staffel 4Folge 78
Nussiger Schuss

Nussiger SchussJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 78: Nussiger Schuss

45 Min.Ab 12

Nächtlicher Männerbesuch in der Klinik: Eine Patientin hat Sex, gefährdet damit ihre bevorstehende Operation und bekommt rätselhafte, neue Beschwerden. - Einer Frau ist bei der Gartenarbeit eine Hand in einen Häcksler geraten. Das Team der Klinik am Südring findet heraus, was den Unfall wirklich verursachte. - Ein Patchwork-Familienvater mit Lungenentzündung klagt über Bauchschmerzen. Es zeigt sich, dass er eine Knopfbatterie im Magen hat ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen