Auf dünnem Blut

SAT.1Staffel 4Folge 82
Folge 82: Auf dünnem Blut

45 Min.Ab 12

Nach einem Zusammenbruch beim Firmenlauf besteht bei einem Teilnehmer der Verdacht auf einen Herzinfarkt. Doch der Mann will unbedingt weiterlaufen. Wieso bloß? - Eine bettlägerige Seniorin wird nach einem Sturz in die Klinik eingeliefert. Ist die früher so aktive Dame wirklich schon dement oder wie kam es zu ihrem Unfall? - Die Aufnahme eines Mädchens nach einem Verkehrsunfall scheint erst einmal mehr eine Vorischtsmaßnahme. Doch dann überschlagen sich die Ereignisse.

SAT.1
