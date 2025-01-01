Klinik am Südring
Folge 92: Die Last auf seinen Schultern
45 Min.Ab 12
Ein Erzieher fährt mit demoliertem Auto vor die Klinik vor, doch angeblich hatte er keinen Unfall. Die Ärzte stehen endgültig vor einem Rätsel, als der Mann zusammenbricht. - Ein Schüler kollabiert im Sportunterricht. Die Ärzte finden keine Erklärung, bis ihr Patient nächtlichen Besuch erhält. - Nach einem Sturz muss eine blinde Frau operiert werden. Warum ist sie in letzter Zeit so unkonzentriert? Und warum wehrt sie sich so dagegen, die Hilfe ihrer Schwester anzunehmen?
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1