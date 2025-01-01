Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

Die Last auf seinen Schultern

SAT.1Staffel 4Folge 92
Die Last auf seinen Schultern

Klinik am Südring

Folge 92: Die Last auf seinen Schultern

45 Min.Ab 12

Ein Erzieher fährt mit demoliertem Auto vor die Klinik vor, doch angeblich hatte er keinen Unfall. Die Ärzte stehen endgültig vor einem Rätsel, als der Mann zusammenbricht. - Ein Schüler kollabiert im Sportunterricht. Die Ärzte finden keine Erklärung, bis ihr Patient nächtlichen Besuch erhält. - Nach einem Sturz muss eine blinde Frau operiert werden. Warum ist sie in letzter Zeit so unkonzentriert? Und warum wehrt sie sich so dagegen, die Hilfe ihrer Schwester anzunehmen?

