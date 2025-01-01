Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 93
45 Min.Ab 12

Ein Mann bringt eine Frau mit einer Kopfwunde in die Klinik und verschwindet gleich wieder. Was hat er zu verbergen? Die Frau schwebt in Lebensgefahr. - Einer Schwangeren mit Beckenendlage platzt die Fruchtblase. Laut Ultraschall hat das Kind sich aber gedreht. Warum will sie dennoch einen Kaiserschnitt? - Eine Frau bricht nach einem Krampfanfall zusammen. Sie hat zahlreiche Blutergüsse unterschiedlichsten Alters, über die sie nicht sprechen will.

