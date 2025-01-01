Klinik am Südring
Folge 93: Klaas Ironman
45 Min.Ab 12
Ein Mann bringt eine Frau mit einer Kopfwunde in die Klinik und verschwindet gleich wieder. Was hat er zu verbergen? Die Frau schwebt in Lebensgefahr. - Einer Schwangeren mit Beckenendlage platzt die Fruchtblase. Laut Ultraschall hat das Kind sich aber gedreht. Warum will sie dennoch einen Kaiserschnitt? - Eine Frau bricht nach einem Krampfanfall zusammen. Sie hat zahlreiche Blutergüsse unterschiedlichsten Alters, über die sie nicht sprechen will.
Klinik am Südring
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
