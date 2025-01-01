Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Ein brauner Fleck

SAT.1Staffel 4Folge 94
Ein brauner Fleck

Ein brauner FleckJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 94: Ein brauner Fleck

45 Min.Ab 12

Bei einem Team-Event verunglückt ein Mitarbeiter schwer. Eine große Belastung für die Kollegen, denn es scheint, als wurde der Unfall mutwillig herbeigeführt. - Nach einem wilden Liebesspiel klagt eine Patientin über heftige Brustschmerzen. Die Ärzte sind schockiert, als sie die Brüste der jungen Frau untersuchen. - Der Zustand einer Kellnerin verschlechtert sich rapide. Die Ärzte finden heraus, dass eine unterschätze Gefahr die junge Frau fast das Leben gekostet hätte.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen