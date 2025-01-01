Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

Mausgerutscht

SAT.1Staffel 4Folge 96
Folge 96: Mausgerutscht

45 Min.Ab 12

Als eine Frau von ihrer sehr freizügig gekleideten Kollegin in die Klinik gebracht wird, wundert sich die Schwester der Patientin gewaltig. Arbeitet die Frau etwa in einem Bordell? - Eine kleine Patientin stellt die Ärzte vor ein Rätsel. Was ist der Auslöser ihres Humpelns und wieso will sie nicht verraten, was sie gemacht hat? - Ein erwachsener Mann wird von seiner überbesorgten Mutter wegen Schwindels in die Klinik gehievt. Sein Geheimnis wird zum Teil des Problems.

Klinik am Südring
SAT.1
