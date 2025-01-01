Klinik am Südring
Folge 97: Feuerwehrmännlein
44 Min.Ab 12
Ein Haus in Flammen bringt eine junge Familie in Lebensgefahr! Wer steckt hinter der Brandstiftung, die dafür sorgte, dass ein kleiner Junge auf den OP-Tisch muss? - Eine junge Frau wird mit vorzeitigen Wehen aufgenommen und erfährt dabei, dass nicht nur ihr Baby in Gefahr ist, sondern auch dass ihre Eltern sie jahrelang belogen haben. - Ein junger Assistenzarzt wird plötzlich selbst zum Notfall! Doch wieso kennt ihn keiner in der Klinik, in der er angeblich arbeitet?
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
12
