SAT.1Staffel 5Folge 102
45 Min.Ab 12

Eine liebeshungrige Patientin sehnt sich nach der Geburt ihres Babys nach den Zärtlichkeiten ihres Mannes. Doch ihre Liebeslust wird zum Liebesfrust. - Ein Schüler möchte sich gesünder ernähren, um die Damenwelt zu beeindrucken - dabei unterläuft ihm eine lebensgefährliche Verwechslung! - Eine Geburtstagsfeier endet in der Klinik, als eine Frau mit einer Schussverletzung eingeliefert wird! Wenig später wird auch noch ihr Freund zum Patienten.

